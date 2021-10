Pleegouders krijgen mail van beruchte sekte na vermissing 11-jarige dochter

Belgische Manchester City-fan (63) ‘voor dood achtergela­ten’ na brute aanval

11:09 Een 63-jarige Belgische fan van Manchester City is gisteravond na de wedstrijd tegen Club Brugge voor dood achtergelaten op een parkeerplaats in Drongen, een dorpje bij Gent. Dat gebeurde nadat hij werd aangevallen door supporters van Club Brugge. De man had samen met 233 andere Belgische City-supporters de Champions League-wedstrijd bijgewoond in het Jan Breydelstadion. De zestiger vecht momenteel voor zijn leven.