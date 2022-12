Plofkraak loopt faliekant mis: daders crashen met scooter en raken gewond, zak geld gevonden op straat

Een plofkraak net over de grens bij Venlo is voor twee Nederlanders helemaal verkeerd afgelopen. Tijdens hun vlucht in het Duitse stadje Nettetal gingen ze onderuit met hun scooter. Beide mannen raakten gewond en werden niet lang na de crash gearresteerd.

De plofkraak vond vannacht rond 03.45 uur plaats bij een filiaal van de Deutsche Bank in het centrum van Nettetal, een kleine gemeente net over de grens bij Venlo. Door de ontploffing raakte het gebouw beschadigd. Bewoners moesten worden geëvacueerd. Getuigen zagen twee daders wegvluchten, vertelden zij de politie.

Echt lang hoefden de agenten niet te speuren: de eerste verdachte lag nog geen kilometer verderop op het asfalt van de Niedeckstrasse, naast een beschadigde scooter. De politie ontdekte al snel dat het dadersduo gecrasht was op hun vlucht, en arresteerde de man. Het betrof een 18-jarige Nederlander.

Ook de tweede verdachte was vrij snel in beeld. Dit was een 24-jarige Nederlander, die na de crash het alarmnummer belde om voor zichzelf een ambulance te bestellen. Hij werd aangehouden in het ziekenhuis. Volgens de politie in Duitsland was dit de bestuurder van de scooter. Over de verwondingen van beide mannen, die afkomstig zijn uit Amsterdam, doet de Duitse politie geen mededelingen. Ook de oorzaak van de crash is niet bekend.

Buit op straat

In de loop van het onderzoek werd ook de vermoedelijke buit van de Nederlanders aangetroffen. Eén straat verderop werd op het wegdek namelijk een tas met contant geld aangetroffen. De politie maakte niet bekend hoeveel geld er in de tas zat. De twee plofkrakers moeten morgen, op oudjaarsdag, voor de onderzoeksrechter verschijnen.

Plofkraken zijn al jaren een groot probleem voor Duitsland, en heel vaak komen de daders uit Nederland. Ook voor de bank in Nettetal die nu de klos was is het niet de eerste plofkraak. In februari was het daar ook al raak: drie daders vluchtten toen met een onbekende buit, en werden nooit gevonden. Dat meldt het regionale dagblad, de Rheinische Post.

Die krant geeft twee oorzaken voor het veelvuldige voorkomen van plofkraken in de regio. Ten eerste is de Nederlandse grens dichtbij, dat maakt ontkomen voor de daders makkelijker. Ten tweede zijn de geldautomaten in Nederland volgens de krant veel beter beveiligd dan die in Duitsland.

Volledig scherm Schade na een eerdere plofkraak in Oberhausen, foto ter illustratie. © Videostill WAZ

