Poetin beveelt leger om nucleaire wapens op scherp te zetten na ‘onvriendelijke stappen’ Westen

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba noemt het bevel een poging van Rusland om tijdens de vandaag aangekondigde onderhandelingen tussen de twee landen druk op Oekraïne te zetten. ,,Als Poetin nucleaire wapens tegen Oekraïne gebruikt zal dat een catastrofe voor de wereld zijn, maar het zal ons niet breken’’, aldus de minister.



Het bevel van Poetin past volgens het Witte Huis in een patroon. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse president Joe Biden verzint Poetin niet-bestaande dreigingen om zijn eigen agressie te rechtvaardigen. ,,We hebben Poetin dit keer op keer zien doen. Op geen enkel moment heeft Rusland onder dreiging van de Navo of Oekraïne gestaan. Dit is een patroon van Poetin waar we ons tegen verzetten. We kunnen onszelf verdedigen, maar het is belangrijk te benoemen wat we hier zien gebeuren’', zegt perschef Jen Psaki.



De Verenigde Staten overwegen verdergaande sancties in te stellen. Zo zou de Russische energiemarkt kunnen worden getroffen, maar het effect op de wereldwijde energiemarkt zou moeten worden geminimaliseerd.|



NAVO-chef Jens Stoltenberg spreekt tegenover nieuwszender CNN van ‘gevaarlijke retoriek en onverantwoord gedrag van Poetin’. Volgens Stoltenberg past de verklaring van de president in zijn agressieve manier van spreken van de afgelopen weken.