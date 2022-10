Poetin: ‘Grootschalige aanvallen op Oekraïne zijn even niet nodig’

De Russische president Vladimir Poetin heeft tegenslagen erkend van zijn troepen in Oekraïne. Maar de strijd aldaar verloopt als voorzien, zei hij vandaag na afloop van een nieuwsconferentie op een regionale top in Kazachstan.

Het is daarom ook niet nodig om meer reservisten te mobiliseren. Eind september kondigde Poetin aan dat 300.000 mensen zouden worden opgeroepen voor het leger. Van hen zijn er inmiddels 220.000 onder de wapenen, zei de president, die verwachtte dat het doel binnen enkele weken is bereikt. 16.000 vers gemobiliseerde krachten werden al ingezet aan het front.

Lees ook Play Poetin is bereid om gaslevering aan EU via Turkije te laten lopen

Poetin liet de verzamelde media weten dat Rusland niet van plan is Oekraïne, waar het land 24 februari binnenviel, ‘te vernietigen’. ,,In de nabije toekomst zijn er geen massale raketaanvallen nodig. Momenteel zijn er andere doelstellingen. Voorlopig, dan. Daarna zullen we zien”, zei Poetin, die zijn gehoor verzekerde dat Rusland het ‘precies goed’ deed in Oekraïne.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Het is niet leuk wat er nu gebeurt, maar (als Rusland Oekraïne op 24 februari niet had aangevallen), zouden we iets later in dezelfde situatie zijn gekomen, alleen zouden de omstandigheden slechter voor ons zijn geweest. Dus we doen alles goed”, meende de Russische president.

Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.

Speeltuin geraakt

Rusland voerde begin deze week grootschalige raketaanvallen uit op Oekraïense steden, waarbij zowel elektrische infrastructuur als woonwijken en zelfs een speeltuin in Kiev werden beschadigd. Deze aanvallen golden als represaille voor de ‘vernederende’ explosie van zaterdagochtend op de Russische Krim-brug, de strategisch belangrijke verbinding tussen het Russische vasteland en het in 2014 door Poetin geannexeerde schiereiland Krim. Volgens Poetin zat de Oekraïense geheime dienst achter die aanval.



Lees door onder de kaart

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ondanks allerlei tegenslagen voor de Russische troepen - die zich in sommige delen van Oekraïne haastig zouden terugtrekken - meldde Poetin dus dat hij geen nieuwe mobilisatiegolf van Russen voor het leger voorzag. ,,Er is verder niets gepland. Er zijn geen voorstellen ontvangen van het ministerie van Defensie en ik zie de noodzaak daarvan niet voor de nabije toekomst”, voegde hij toe. ,,De frontlinie is 1100 kilometer lang, dus het is bijna onmogelijk om uitsluitend vast te houden aan soldaten die onder contract staan”, rechtvaardigde de Russische president zijn bekritiseerde mobilisatiebesluit. Vele tienduizenden Russen zijn het land ontvlucht om niet naar het front te hoeven.

Poetin zei ook dat hij ‘openstaat’ voor onderhandelingen met de Oekraïense regering en voor bemiddeling daarbij door landen als Turkije of de Verenigde Arabische Emiraten. Hij bekritiseerde Kiev om de weigering om met hem te praten. De Russische president erkende ook voor het eerst dat de partners van Moskou in de voormalige USSR ‘bezorgd’ waren over het conflict in Oekraïne.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne:

Praat mee, reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.