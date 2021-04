Poetin houdt zich in jaartoespraak op de vlakte over spanningen in Oekraïne

Vorig jaar was Poetins ‘State of the Union’ nog ronduit spectaculair. Toen kondigde het staatshoofd verregaande grondwetswijzigingen aan die er uiteindelijk toe leidden dat Poetin tot 2036 kan aanblijven, mocht hij daarvoor kiezen.

Ook stuurde hij destijds een uur na zijn rede het kabinet naar huis en onthief hij premier Dmitri Medvedev uit zijn functie. Mede vanwege de gespannen situatie in Oekraïne en het diplomatenschandaal met Tsjechië afgelopen week (er werden over een weer tientallen ambassademedewerkers uitgezet), hadden Russische en Westerse media vuurwerk verwacht.

Dat kwam er niet. Poetin had het er vooral over hoe goed Rusland de coronapandemie heeft bestreden en bedankte de Russische medici, farmaceutische industrie en vrijwilligers. Daarnaast beloofde hij extra geld aan arme gezinnen, zwangere vrouwen en gezinnen met kinderen.

Slechts een minuut of vijf maakte hij vuil aan de internationale politiek. Maar geen woord over Oekraïne. Wel verwees hij naar de arrestatie van twee mannen afgelopen weekeinde in Moskou, die de (door het Westen niet erkende) Belarussische president Aleksandr Loekasjenko zouden hebben willen vermoorden.

Poetin noemde dat een ‘grenzeloze actie’ en verweet het ‘collectieve Westen’ dat het de plannen niet had veroordeeld. ,,Niemand lijkt het op te merken, iedereen doet alsof er helemaal niets aan de hand is’’, sneerde de president.

Spanningen

In meer algemene termen sprak Poetin wel over de geopolitieke spanningen tussen het Westen en Rusland, zij het kort. ,,Rusland heeft zijn eigen belangen, die we natuurlijk zullen verdedigen binnen het kader van het internationaal recht, zoals in feite ook andere staten doen’’, zei Poetin.

Volgens hem zullen landen die Rusland provoceren ‘spijt hebben van wat ze hebben gedaan’. Een beleefd applaus van zijn gehoor viel Poetin ten deel.

Hij vervolgde door te zeggen dat Rusland ‘onafhankelijk de rode lijn zal bepalen in de relaties tussen andere landen en Rusland’. ,,Als iemand onze goede bedoelingen als onverschilligheid of zwakte beschouwt (...) moet hij weten dat de Russische reactie asymmetrisch zal zijn. Snel en sterk.’’

Aleskej Navalny

Naast de spanningen over Oekraïne - aan de grens waarvan Rusland volgens berichten meer dan 100.000 troepen heeft opgebouwd - Belarus en Tsjechië, leeft het Westen ook in onmin met Poetin, vanwege Aleskej Navalny. De EU en VS eisen dat hij een behandeling krijgt van onafhankelijke artsen.

De oppositieleider is sinds 31 maart in hongerstaking en maakt het volgens zijn artsen slecht. Afgelopen weekeinde beweerden ze nog dat Navalny op de rand van de dood stond, door acuut dreigend nier- en hartfalen. Navalny, die volgens zijn advocaten geen onafhankelijke artsen te zien krijgt, is afgelopen zondag overgebracht van een strafkolonie in Pokrov naar een gevangenisziekenboeg in het oostelijker gelegen Vladimir.

Woensdag meldde het onafhankelijke Russische internetkanaal TV Dozdj dat Navalny inmiddels mogelijk is bezocht door vier artsen uit de regio Vladimir. Die informatie kwam van Tatjana Moskaljkova, de door de staat gevolmachtigde voor mensenrechten in Rusland.

De artsen en advocaten van Navalny hebben het bericht niet bevestigd.

