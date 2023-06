Poetin in telefoongesprek met Erdogan: ‘Vernietiging stuwdam is barbaarse daad’

met videoDe Russische president Vladimir Poetin ziet de vernietiging van de Kachovka-dam in Oekraïne als een ‘barbaarse daad die heeft geleid tot een ecologische en humanitaire catastrofe’. Dat zei hij volgens het Kremlin in een telefoongesprek met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Het is Poetins eerste publieke reactie op de damdoorbraak.

Zo’n 42.000 mensen lopen vandaag gevaar als gevolg van de overstromingen na het opblazen van de Kachovka-stuwdam. De Verenigde Naties verwachten dat het water vandaag zijn hoogste stand zal bereiken. Bewoners op beide oevers van de Dnipro zouden in gevaar zijn.

Tachtig gemeenten zijn getroffen door de overstroming. ,,De enorme omvang van deze catastrofe zal pas de komende dagen duidelijk worden”, aldus VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths. Naar verluidt is er een tiental vermisten. Duizenden bewoners zijn ondertussen geëvacueerd. Achterblijvers hebben geen drinkwater meer.

Explosieven

Er is nu ook zorg dat de kolkende stroom mijnenvelden heeft weggespoeld en levensgevaarlijke explosieven meesleurt. Zo’n honderd bewoners zitten vast in de door Rusland gecontroleerde stad Nova Kachovka. Inmiddels zijn daar 900 mensen door Russische diensten geëvacueerd. Volgens Oekraïne is het nodig dat internationale organisaties de mensen op de 'Russische’(linker) oever te hulp schieten, aangezien veel mensen daar aan hun lot zouden worden overgelaten.

Het kantoor van de Turkse president Erdogan maakte vandaag bekend dat hij met Poetin en president Zelensky heeft gebeld. Erdogan stelde in de twee gesprekken de oprichting voor van een internationale onderzoekscommissie. Die zou moeten bestaan uit deskundigen van zowel Rusland als Oekraïne, evenals vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap, waaronder Turkije, en de Verenigde Naties.

'Barbaarse daad’

Volgens het Kremlin ziet Poetin de vernietiging van de dam in het zuiden van Oekraïne als een ‘barbaarse daad’. In een telefoongesprek met Erdogan zou hij hebben gezegd dat het ‘heeft geleid tot een ecologische en humanitaire catastrofe'.

Het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid waarschuwt nu voor mogelijke gezondheidsrisico’s als gevolg van chemicaliën in het water en drong er bij de bewoners op aan alleen flessenwater te drinken en veilig water te gebruiken tijdens het koken. Bovendien stroomt een enorme olievlek door de Dnipro richting de Zwarte Zee. In een videoboodschap zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat het om minstens 150 ton olie gaat, maar dat dat veel meer kan worden. ,,We kunnen nu nog niet voorspellen hoeveel van de chemicaliën, kunstmest en olieproducten die opgeslagen liggen in de overstroomde gebieden uiteindelijk in de rivieren en de zee terechtkomen.”

Oekraïne en Rusland wezen elkaar dinsdagavond tijdens een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad over de damdoorbraak aan als schuldige:

Wilde dieren

Ook voor de natuur is de kapotte dam een drama. Duizenden wilde dieren in het nationaal natuurpark Nizhnedniprovskyi zouden zijn verdronken. Natuurbeschermers betreuren de ‘ongekende ramp’. Ook duizenden vissen zouden doodgaan op drooggevallen grond. Een video daarvan doet de rond op sociale media, waarbij de echtheid van de beelden niet te controleren is.

De in Engeland opgerichte organisatie World Animal Protection maakt zich grote zorgen om de dieren in het gebied. ‘Onze gedachten zijn bij de bewoners die hun huizen zijn ontvlucht, velen hebben hun huisdieren en vee moeten achterlaten om zichzelf te redden. En bij het personeel van de Kachovka Dibrova-dierentuin, die hun eigen leven op het spel zetten om te proberen de dieren te evacueren. We willen we jullie bedanken voor het proberen en voor de zorg.’ Op telegram circuleren beelden van de genoemde dierentuin die onder water staat. Er zouden 300 dieren dood zijn waaronder apen, schildpadden en zeldzame knaagdieren.

Aanvalsroute

Oekraïne en Rusland geven elkaar de schuld van de verwoesting van de dam, die het oorlogsgebied nu verder op de proef stelt met ongekende overstromingen. De meeste experts verdenken Rusland, dat met het water een waarschijnlijke Oekraïense aanvalsroute heeft geblokkeerd. Ondanks de problemen door het water gaat de oorlog gewoon door in het gebied. Oekraïne beschuldigde Rusland ervan boten met vluchtelingen te beschieten. Andersom zouden de Oekraïners een droneaanval hebben gedaan op Nova Kachovka. ,,Onze topprioriteit is nu om de door de Russische terroristische aanslag getroffen regio’s van water te voorzien”, schreef de Oekraïense vicepremier Oleksandr Kubrakov op Twitter.

Het Oekraïense Agentschap voor herstel en ontwikkeling van infrastructuur laat weten dat een kleine 40 miljoen euro is uitgetrokken voor de onmiddellijke aanleg van een pijpleiding met een capaciteit van ongeveer 300.000 kubieke meter drinkwater per dag. De totale lengte van de nieuwe waterleiding zou 87 kilometer bedragen, aldus het bureau.

Volledig scherm Oudere bewoners van Cherson worden vanochtend naar drogere plekken gebracht. © AP

Woestijnen

Door de vernietiging van de Kachovkadam zal tienduizenden hectare landbouwgrond in het zuiden onder water komen te staan. Elders in Oekraïne zou zo’n 500.000 hectare land zonder irrigatie in ‘woestijn’ kunnen veranderen, aldus het ministerie van Landbouw in Kiev. Dat kan grote gevolgen hebben voor de Oekraïense graanexport, een van de economische levensaders van het land.

Het ministerie heeft niet gezegd hoeveel graan verloren kan gaan door overstromingen. De Oekraïense landbouwminister Mykola Solsky vertelde vorige week aan persbureau Reuters dat het land dit jaar 18 miljoen ton wintergranen zou kunnen oogsten, waarvan het grootste deel wintertarwe.