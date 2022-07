Poetin noemt top met Turkije en Iran succesvol: ‘Vooruitgang bereikt over Oekraïens graan’

met videoDe Russische president Vladimir Poetin ziet vooruitgang in het overleg over het toestaan van de Oekraïense graanexporten over de Zwarte Zee. Hij bedankte zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan voor diens bemiddeling in het dossier.

Overeenstemming is echter nog niet bereikt. Oekraïne, een van ‘s werelds grootste graanproducenten, kan vanwege de oorlog zijn graan niet exporteren over de Zwarte Zee. Rusland blokkeert Oekraïense schepen, waardoor voedselschaarste dreigt. De Turkse president Erdogan probeert een bemiddelende rol te spelen.

Mogelijk sluiten Rusland, Oekraïne en Turkije later deze week samen met de Verenigde Naties een deal, gericht op het hervatten van de graanexporten uit Oekraïne over de Zwarte Zee.

Poetin dankte Erdogan voor zijn bemiddelingspogingen. ,,Dankzij Turkse bemiddeling zijn we verder gekomen. Nog niet alle problemen zijn opgelost, maar er is beweging en dat is een goede zaak”, aldus de Russische leider. Vorige week bespraken Rusland en Turkije de graanexporten ook al in Istanboel, toen op ministerieel niveau.

Diplomatieke oplossing voor Syrië

Een ander belangrijk pijnpunt dat op tafel kwam in Teheran was de Syrische burgeroorlog. De Iraanse president Raisi gaf aan een diplomatieke oplossing te willen voor dat conflict. Hij vindt het vooral belangrijk de territoriale integriteit van Syrië te waarborgen en de bevolking de kans te geven zelf over haar politieke lot te beslissen.

Tekst gaat verder na de foto

Volledig scherm De Russische president Poetin met de Iraanse president Raisi en de Turkse president Erdogan. © ANP/EPA

Een oplossing werd hier echter ook niet bereikt. ,,De bijeenkomst was nuttig en zeer leerzaam, we hebben de belangrijkste punten met betrekking tot Syrië besproken”, verklaarde Poetin na afloop in een toespraak die op de Russische televisie werd uitgezonden. Hij nodigde beide leiders uit voor een nieuwe top in Rusland over dit onderwerp ‘voor het einde van het jaar’.

Een gemeenschappelijk doel is bovendien om op te treden tegen terrorisme. De drie landen praten al sinds 2017 over de toekomst van Syrië. Rusland en Iran steunen de Syrische machthebber Bashar al-Assad, Turkije heeft banden met de soennitische oppositie, die af wil van Assad.

Volledig scherm De overlegtafel in Teheran, Iran. © AP

PKK

President Erdogan beschouwt de Koerdische YPG-militie, actief in het noorden van Syrië en indertijd bondgenoot van de Amerikanen in de strijd tegen IS, als terreurorganisatie en verlengstuk van de PKK. Hij dreigt al geruime tijd met militair ingrijpen en herhaalde dat vandaag. Moskou en Teheran raadden hem dat af en noemden het contraproductief. Poetin, Raisi en Erdogan spraken af door te gaan met hun overleg over Syrië en te werken aan normalisering van de situatie.

Poetin had in Teheran ook een ontmoeting met de hoogste Iraanse leider ayatollah Ali Khamenei. Die riep volgens de staatstelevisie op tot ‘samenwerking met Rusland en Iran voor de lange termijn’ en benadrukte dat beide landen waakzaam moeten blijven voor ‘westerse misleiding’.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: