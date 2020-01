Poetin wil armoede Russische bevolking bestrijden en krijgen van kinderen stimuleren

Belgisch stel laat zes kinderen ineens achter, OM denkt dat ze dood zijn: ‘Je zal ons niet meer zien’

14 januari Justitie in België houdt er serieus rekening mee dat het vermiste koppel Shujaat Yawary (40) en Kauhsar Hussain (38) niet meer in leven is. Het stel van Afghaanse afkomst is sinds tweede kerstdag 26 december 2019 spoorloos verdwenen. Ze vertrokken ’s nachts met hun bestelwagen en lieten hun zes kinderen vol vragen achter. ,,Je zal ons niet meer zien”, zei de vader voor het vertrek tegen een van zijn dochters.