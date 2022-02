Poetin zal moeten bewegen: ‘Hoe langer je niets doet, hoe zwakker je wordt’

Zwangere journalist mag na maandenlan­ge strijd tóch bevallen in thuisland Nieuw-Zee­land

De zwangere journalist Charlotte Bellis is alsnog welkom in haar thuisland Nieuw-Zeeland, zo laat ze zelf weten op Twitter. De vrouw probeert al maandenlang om van Afghanistan naar haar thuisland te reizen om daar te bevallen, maar door de strenge coronamaatregelen in Nieuw-Zeeland leek dat onmogelijk.

1 februari