Poetin zou legerleiding hebben overgenomen: ‘Meestal recept voor ramp als president leiding overneemt’

Het Britse ministerie van Defensie bevestigt dinsdag dat verschillende brigades van het Oekraïense leger in actie zijn gekomen langs het zuidelijke front. Frans Osinga, hoogleraar Krijgswetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie en bijzonder hoogleraar War Studies aan de Universiteit Leiden, moet een slag om de arm houden in zijn analyse. Het ontbreekt aan onafhankelijke waarnemers ter plaatse die alle (soms tegenstrijdige) berichten kunnen controleren.



Volgens Moskou is het Oekraïense offensief al mislukt, volgens Kiev verloopt het volgens planning. Vooruitgeschoven Russische posten (in loopgraven) zouden op niet nader genoemde plekken zijn doorbroken. De tweede en derde Russische verdedigingslinie, respectievelijk tanks en pantserwagens en daarachter artillerie zouden vooralsnog standhouden. Ondertussen hebben Oekraïense partizanen collaborateurs gedood in de voorsteden van Cherson. Osinga en andere kenners denken dat alles wat nu speelt nog steeds inleidende aanvallen van Oekraïne zijn, over een breed front van 200 kilometer.