Poging terreuraanslag NYC: verdachte is door IS geïnspireerde Bengalees

De verdachte is volgens de politie de 27-jarige Akayed Ullah. Hij bracht de bom vroegtijdig en slechts gedeeltelijk tot ontploffing toen hij door de ondergrondse verbinding liep tussen het busstation en een metrostation vlakbij Times Square in het hart van Manhattan. Volgens rechercheurs verklaarde de verdachte de bom te hebben gemaakt bij het elektriciteitsbedrijf waar hij werkte. De man was geïnspireerd door IS maar had blijkbaar geen directe banden met de islamitische terreurbeweging.



Voormalig politiecommissaris Bill Bratton verklaarde tegenover MSNBC’s ochtendshow “Morning Joe” dat de verdachte was geïnspireerd door IS, oorspronkelijk uit Bangladesh komt en al 7 jaar in de Verenigde Staten woonde. De Bengalees raakte zwaargewond aan buik en handen en is overgebracht naar een ziekenhuis. Drie mensen in zijn buurt raakten lichtgewond. Hun verwondingen variëren van piepende oren tot hoofdpijn.



Burgemeester Bill de Blasio van New York en de Amerikaanse president Trump zijn op de hoogte gesteld van het incident. Eerstgenoemde spreekt van een 'poging tot een terroristische aanslag'.