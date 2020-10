Polen demonstreren massaal tegen aanscherping abortuswet

Tienduizenden demonstranten hebben vrijdag de coronabeperkingen getrotseerd om in de Poolse hoofdstad Warschau te protesteren tegen een verbod op bijna alle abortussen. Het was met 50.000 tot 100.000 deelnemers, aldus stad en organisatie, de grootste betoging sinds de uitspraak van de hoogste rechtbank van het Oost-Europese land.

Demonstranten liepen met borden met daarop teksten als 'Ik wil veilig bevallen, niet voor een idee' en 'Mijn lichaam is mijn keuze'. De afgelopen negen dagen waren in steden in het hele land al protesten die uitmondden in een uitbarsting van woede tegen de regerende conservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) en de rooms-katholieke kerk. PiS bood kort voor de massabetoging een kleine versoepeling van het verbod aan, maar dat is meteen weggewuifd als onvoldoende.

In de hoofdstad was veel politie op de been, ook om botsingen met uiterst rechts te voorkomen. Extreemrechtse groepen steunen de uitspraak van het Constitutionele Hof. Op tv-beelden is te zien dat de politie probeert een groep bij de demonstranten weg te houden.

De jongste mars, bedoeld als het hoogtepunt van de protesten, werd door het PiS-regime bekritiseerd als mogelijke superverspreider van het coronavirus. De vrouwenrechtenorganisaties die het protest organiseerden, riskeren vervolging omdat bijeenkomsten van meer dan vijf personen verboden zijn onder de coronamaatregelen.

Grondwet

De massale protesten begonnen toen het Constitutionele Hof op 22 oktober oordeelde dat een wet die abortus toestaat op grond van ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind "onverenigbaar" is met de grondwet. Zodra dit oordeel wordt uitgevoerd, is abortus vrijwel helemaal verboden in het overwegend rooms-katholieke land. Uitzonderingen worden dan nog wel gemaakt als de geboorte een gevaar voor de gezondheid van de moeder zou betekenen of als het ongeboren kind het product is van incest of van verkrachting.

Polen, een land met 38 miljoen inwoners, heeft al een van de strengste abortuswetten in Europa. Er zijn minder dan 2000 legale abortussen per jaar, hoewel vrouwengroepen schatten dat zo'n 200.000 vrouwen illegaal of in het buitenland een abortus ondergaan.