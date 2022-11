Polen in Nederland: ‘Zou idioot zijn als Rusland ons meetrekt in de oorlog’

LIVE | Zelenski: ‘Raket kwam van Rusland en niet van Oekraïne, geen twijfel’

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft vandaag herhaald dat de explosie gisteren in het Poolse dorpje Przewodow niet is veroorzaakt door een Oekraïense raket. Hij kent daarover ‘geen twijfel’. Zelenski wijst Rusland aan als schuldige. De raket kwam volgens de Navo waarschijnlijk van Oekraïne, gebruikt als luchtafweer. Maar zeker is dat nog niet. De organisatie gaat er vanuit dat Rusland geen gerichte aanval heeft gepleegd. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.

20:18