Polen legt bom onder eigen EU-lidmaatschap: nationaal recht boven Europees recht

Quote Regeringen die onze gezamenlij­ke afspraken keer op keer breken of ontkennen, hebben geen recht op Europees geld Jeroen Lenaers, CDA De uitspraak van het Poolse constitutionele hof kwam er vanmiddag op vraag van premier Mateusz Morawiecki. Volgens Brussel is zelfs dat hof al ongrondwettelijk door de politieke benoemingen van rechters die er hebben plaatsgehad. CDA en GroenLinks in het Europese Parlement willen dat Brussel hier scherp op reageert en om te beginnen alle betalingen aan Polen stopzet. Dat kan meteen al flink in de papieren lopen omdat Polen op 36 miljard uit Brussel rekent voor economisch herstel na de coronacrisis. De uitkering daarvan is voorlopig al bevroren.



,,De EU kan niet blijven toekijken terwijl de rechtsstaat op deze manier wordt ondermijnd door Warschau”, aldus CDA-er Jeroen Lenaers. ,,Regeringen die onze gezamenlijke afspraken keer op keer breken of ontkennen, hebben geen recht op Europees geld.” Tineke Strik (GroenLinks): ,,De Poolse regering kan niet verwachten dat ze kan blijven profiteren van de voordelen van de Europese samenwerking als ze de Europese rechtsorde in twijfel trekt.” Door het Poolse nationale recht boven het Europese te stellen zou Polen zich ook niet langer gebonden meer kunnen voelen aan arresten van het Europese Hof van Justitie en ontstaat er rechtsongelijkheid.

Schendingen

Het Hof in Polen stelt in zijn arrest dat ‘de republiek Polen niet kan functioneren als een soeverein en democratisch land’ als het de EU toestaat invloed uit te oefenen op beleidsterreinen waarover het geen macht heeft afgestaan. De regering juicht het arrest toe en zegt dat het hof hiermee duidelijk maakt dat de EU niet tussenbeide kan komen in het Poolse justitiële stelsel. Brussel klaagt al jaren over politieke benoemingen bij Poolse rechtbanken, maar ook over gebrek aan mediavrijheid en schending van grondrechten door mensen te discrimineren op grond van seksuele aanleg.

,,Wij zijn bezorgd over de situatie en zullen Polen opnieuw duidelijk maken dat Europees recht voorrang heeft op nationaal recht’’, aldus EU-commissaris van Justitie Didier Reynders. ,,Dat is al zo sinds de Unie is opgericht. Arresten van het Europese Hof van Justitie zijn bindend voor alle lidstaten en voor alle rechterlijke instanties in de lidstaten. Het EU-Hof is ook de enige die zich uitspreekt over Europees recht.’’

,,Ik hoorde van het arrest terwijl ik hier in vergadering zat (met de EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken - red.) en wil pas in detail reageren nadat ik het arrest heb bestudeerd. Het is nu ook nog te vroeg om te zeggen wat onze verdere reactie zal zijn.”

Reynders zei verder nog dat het Europese recht voorrang heeft boven nationaal recht om de Europese burgers te beschermen en belangrijke Europese verworvenheden als de interne markt. Voor de uitkering van herstelgelden aan Polen (de 36 miljard) verwees hij naar eerdere uitspraken van VDL en Gentiloni EU-Commissaris Economische Zaken) – dat blijft bevroren tot aan alle voorwaarden voldaan is, en één daarvan zijn de rechtsstatelijke principes