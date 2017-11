Polen wil bevolkingsgroei stimuleren: Doe als konijnen!

Straatarm Zimbabwe woest over geldsmijterij zoon president Mugabe

8 november Chatunga Bellarmine (20), de jongste zoon van de Zimbabwaanse president Robert Mugabe, heeft zich de woede van de overwegend straatarme bevolking op de hals gehaald. Hij filmde zichzelf terwijl hij in een chique club champagne (à 172 euro per fles) over zijn splinternieuwe gouden horloge van omgerekend 52.000 euro goot. De beelden zette hij op Snapchat met de tekst 'dat kan allemaal als je vader baas van het land is'.