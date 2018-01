Politicus na raketalarm Hawaii: 'Dit heeft levens in gevaar gebracht'

De gouverneur van Hawaii, David Ige, bood live op tv excuses aan. Door een menselijke fout is het alarm verzonden bij wisseling van de wacht in de bunker waar de veiligheid van de eilanden 24 uur per dag in de gaten gehouden wordt, volgens de autoriteiten. ,,Dit zal niet nog eens gebeuren,” zei veiligheidschef Vern Miyagi. ,,De geloofwaardigheid van het systeem is essentieel om levens te kunnen redden.”



,,Ik weet niet of ze wel begrijpen hoe groot de impact was en is,” zegt LoPresti. ,,Mijn schoonouders waren onderweg toen het bericht kwam. Mensen vlogen met 160 kilometer per uur over de snelweg om thuis te komen. Dit heeft levens in gevaar gebracht.” De politicus kan een beeld wat hij online zag niet vergeten: een vader die een putdeksel uit de straat heeft getild en zijn kind in een rioolpijp wil stoppen. ,,Het was traumatiserender voor ons ouders dan voor mijn kinderen.”