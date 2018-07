Politie arresteert Braziliaanse 'Billendokter'

De Braziliaanse politie heeft de sinds zondag voortvluchtige plastisch chirurg 'Dr. Bumbum' (Billendokter) gearresteerd. Hij werd gezocht in verband met de dood van een van zijn patiënten die in zijn appartement haar billen had laten vergroten. Daarbij werd ze onwel waarna ze zondagochtend in een ziekenhuis in Rio de Janeiro overleed.

Plastisch chirurg Denis César Barros Furtado is een landelijke bekendheid in Brazilië. Hij is gespecialiseerd in vergrotingen van vrouwenbillen en heeft vooral in societykringen veel klandizie. Op Twitter en Instagram heeft hij meer dan een miljoen volgers. Over zijn status als plastisch chirurg is wel onduidelijkheid. In een aantal Braziliaanse steden is zijn medische licentie ingetrokken. De zoektocht van de politie naar 'Dr. Bumbum' beheerste dagenlang het nieuws in het land.

'Dr. Bumbum' was spoorloos sinds hij de 46-jarige bankier Lilian Calixto zondagochtend vroeg naar een ziekenhuis bracht in de chique wijk Barra da Tijuca, in het westen van Rio de Janeiro. Daar overleed ze korte tijd later.

Ze was in het appartement van de arts tijdens het inbrengen van implantaten onwel geworden. Volgens de chirurgenvereniging kan een dergelijke ingreep niet bij thuis in een appartement gedaan worden. Over de doodsoorzaak van Calixto is niets bekendgemaakt. Zij had een reis van 1500 kilometer gemaakt om bij de 45-jarige 'Dr. Bumbum' de behandeling te ondergaan.

Moeder ook vast

Ook de moeder van de chirurg is donderdag gearresteerd, meldt de Braziliaanse krant O Globo. Zij werkt samen met haar zoon en is ook arts, maar haar licentie om in Rio de Janeiro te werken was ingetrokken. Ook de 19-jarige vriendin van 'Dr. Bumbum', die voor hem werkte als receptioniste, is aangehouden. Nog een vierde verdachte is voortvluchtig.

Volledig scherm 'Dr. Bumbum' en zijn moeder Maria de Fatima Barros op een politiefoto na hun arrestatie. © AP

Op zijn Instagramaccount liet 'Dr. Bumbum' weten dat hij onschuldig is en dat er sprake was van een ongeluk. Volgens hem kreeg Calixto een hartaanval in het ziekenhuis. Ook zei hij dat hij oneerlijk wordt behandeld.