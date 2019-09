Politie blundert: onschuldige journalist opgepakt voor vliegtuigkaping

Meisje (6) schopt schoolmede­wer­ker en wordt gearres­teerd, oma woest op agent

7:56 Een politieagent in het Amerikaanse Orlando is gisteren ontslagen nadat hij een meisje van 6 jaar en nog een ander kind had gearresteerd voor misdragingen op school. Het meisje werd in de boeien geslagen omdat ze een medewerker had geschopt. ,,Het was duidelijk dat er geen andere oplossing was dan het ontslaan van deze agent”, zei politiecommissaris Orlando Rolón.