Politie doet tiental huiszoekingen in zoektocht naar geradicaliseerde Vlaamse militair

De politie wil achterhalen of deze mensen hem mogelijk de voorbije dagen geholpen hebben of nu nog helpen om zich schuil te houden. De huiszoekingen vinden onder meer plaats in Peer, dat ten zuiden van Eindhoven ligt. De afgelopen vier dagen concentreerde de zoektocht zich op het Nationaal Park Hoge Kempen. Dat blijft voorlopig afgesloten. Dat park ligt niet ver van de grens met Nederland, ter hoogte van Geleen.

Tegenover Het Laatste Nieuws zegt een militair die meezoekt naar zijn oud-collega op anonieme basis te betwijfelen of Conings nog wel in dat park is. Het Belgische parket daarentegen zei eerder vandaag nog steeds concrete aanwijzingen te zien dat de gezochte extremist zich in het bos bevindt. ,,Er zijn voldoende elementen om te blijven zoeken”, stellen de autoriteiten. ,,We blijven zoeken tot we hem hebben”, zegt ook de Limburgse gouverneur Jos Lantmeeters. Volgens hem gaat het parket er ook van uit dat Conings nog leeft.

Belgische media melden dat Conings eerder deze week zijn militaire eretekens heeft achtergelaten bij het graf van zijn ouders. Waarschijnlijk gebeurde dat dinsdag, toen Conings zijn auto achterliet en al op de vlucht was. Conings diende in elf buitenlandse missies. De voortvluchtige militair, die mogelijk zwaarbewapend is, is nog steeds niet gevonden, ook zaterdag gaat de klopjacht door.

Maandag heeft Conings, die in de ban is van complottheorieën over corona en al op de Vlaamse terreurlijst stond, twee uur staan posten bij het huis van de bekende Vlaamse viroloog Marc van Ranst. Die is daarop door de politie in veiligheid gebracht. Het Nieuwsblad meldt ook dat de ex-militair, die rechts-extremistische sympathieën koestert, het ook voorzien had op een moskee in de plaats Eisden. Die moskee wordt al een paar dagen bewaakt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Sympathisanten hebben ondertussen aangekondigd vanmiddag in Maasmechelen een stille mars te gaan lopen voor Jürgen Conings. Dat valt te lezen in de Facebookgroep ‘Als 1 achter Jürgen’, die al 15.000 leden telt. Burgemeester Raf Terwingen (CD&V) is er niet blij mee. ,,Maasmechelen staat al onder zware druk door de grote hoeveelheid politie en militaire troepen”, reageert hij. ,,Dit soort extra initiatieven zal de druk alleen maar verhogen. En wat de verheerlijking van die man betreft... Ook dat is geen goed signaal. Er zijn voldoende aanwijzingen dat hij effectief mensen wilde doden. Zo iemand een held noemen, is uit den boze.”



De burgemeester heeft voor de demonstranten die toch willen komen een plek buiten het centrum van zijn gemeente aangewezen. Hij stelt dat de demonstratie niet officieel is aangemeld. Marc Thys, generaal-majoor van het Belgische leger, constateert met droefheid dat ook sommige militairen Conings steunen. ,,Wat ook zijn staat van dienst is, hij heeft met zijn gedrag en actie zijn eed van militair gebroken. Hij heeft de waarden van de organisatie volledig overboord gegooid", schrijft Thys op Twitter.

Dinsdagavond werd Conings’ wagen, met daarin vier M72 LAW-raketwerpers, teruggevonden bij het Dilserbos in Dilsen-Stokkem. Onderzoek aan die wagen heeft een ‘verdacht mechanisme aan het licht gebracht’, liet het parket weten. ,,De wagen was geboobytrapt, met aan boord ook oorlogsmunitie, met de bedoeling om slachtoffers te maken. Het gaat om een heel gevaarlijke man.”

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113. Uit een afscheidsbrief, die is ingezien door Het Nieuwsblad, blijkt dat Conings ervan uit gaat dat hij gevonden wordt, en dat hij al langer speelt met het idee speelt om iets te doen. ,,Ik weet dat ik plots enemy of the state zal zijn. Ze zullen me zoeken en ook wel vinden na een tijd. Ik ben daar klaar voor. Langzamerhand is alles op een plaats gevallen en ben ik begonnen met de voorbereidingen.”



Volgens de Vlaamse krant liet de geradicaliseerde Conings, die nog steeds voortvluchtig is, twee brieven na: een aan zijn vriendin en een aan de politie. De krant citeert uit de brief aan zijn vriendin. Conings schrijft volgens Het Nieuwsblad dat de actie zijn beslissing is en dat ‘niemand er weet van heeft’. ,,Ik wil dat je weet dat ik er alles aan gedaan heb om dit te voorkomen, maar ben er niet in geslaagd. Ik kan niet meer en wil niet meer verder met hoe de toekomst er nu uitziet.”