Politie Florida gebruikt vingers van dode om telefoon te ontgrendelen

De dertigjarige Linus Philip werd vorige maand doodgeschoten bij een benzinestation, toen hij bij zijn aanhouding wilde vluchten voor de politie. Na de lijkschouwing ging Philips lichaam naar Sylvan Abbey Funeral Home in Clearwater. Zijn persoonlijke bezittingen gingen naar de politie. Voor het onderzoek naar Philip zijn echter de gegevens van zijn telefoon nodig, maar die bleek vergrendeld te zijn.



In een ultieme poging het toestel van slot te halen, togen twee rechercheurs naar een uitvaartcentrum in Largo, waar de Philip in de koeling ligt. ,,We kunnen ons niet herinneren ooit op deze manier een telefoon te hebben ontgrendeld'', laat politiechef Randall Chaney weten. ,,Op de plaats delict noch in het lijkenhuis, zo nieuw is deze techniek voor ons.'' In het lijkenhuis hielden de agenten de vingers van de dode op de sensor. Zonder succes, zo meldt de Tampa Bay Times.