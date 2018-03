Politie geeft beelden vrij van fatale aanrijding met zelfrijdende Uber-auto

Karen ligt twee jaar na aanslagen Brussel nog steeds in het ziekenhuis

10:44 Karen Northshield stond op 22 maart 2016 in de rij op de luchthaven van Zaventem om in te checken voor haar vlucht naar de VS. De Belgisch-Amerikaanse stond vlak in de buurt toen de eerste bom afging. Ze raakte zwaargewond en ligt twee jaar na de aanslagen nog steeds in het ziekenhuis.