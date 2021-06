Politie Hongkong pakt leidinggevenden prodemocratische krant op

Legervoe­ding, waterfil­ter en medicatie: Jürgen Conings had alles om weken te overleven in de natuur

14 juni Alles wijst erop dat de voortvluchtige Belgische militair Jürgen Conings voorbereid is om lange tijd onder te duiken in de natuur. In zijn rugtas, die vorige week werd teruggevonden, zat naast munitie en medicatie ook voldoende voedsel om enkele weken van te kunnen overleven, meldt HLN. In de buurt van de tas werden ook leeggegeten blikken legervoeding gevonden. Hij verbleef er dus, maar de vraag blijft: waar zit hij nu verscholen?