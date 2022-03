Politie Kiev: Amerikaanse journalist gedood door Russisch vuur, twee collega's gewond

Bij zijn bericht is een filmpje geplaatst waarop een politieagent met een kogelwerend vest te zien is bij het lichaam van een man die op zijn rug ligt op de plaats van de beschieting. Op een inmiddels geblokkeerde afbeelding was een perskaart van The New York Times te zien met een foto van Renaud en de categorie ‘videojournalist'.

Een leidinggevende van de krant meldt op Twitter dat The New York Times ‘diep bedroefd’ kennis heeft genomen van het nieuws over de dood van Renaud. ‘Brent was een getalenteerde fotograaf en filmmaker, maar hij was niet in opdracht van de krant Oekraïne. Hoewel hij in het verleden bijdragen leverde aan de Times (voor het laatst in 2015) was hij voor geen enkele redactie van de krant in Oekraïne. Eerste berichtgeving dat hij voor de Times werkte, was gebaseerd op een perskaart van de krant die jaren geleden werd afgegeven voor een klus', aldus adjunct-hoofdredacteur Cliff Levy.