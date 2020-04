Politie kon noodoproep van familie overleden coronapatiënt Rachel (12) niet verstaan

België is in shock na het nieuws over de dood van de 12-jarige Rachel, een meisje met Ghanese roots uit Gent. Het kind overleed eergisteren aan de gevolgen van het coronavirus en is het jongste bekende coronavirus-slachtoffer ter wereld.

Verwarde oproep

Volgens Het Nieuwsblad had de huisarts de familie aangeraden dat het meisje thuis zou uitzieken. De dagen daarna ging het ook veel beter met Rachel. Maar maandag werd ze plots snel erg ziek en kreeg ze koorts.

De familie, die zelf geen auto heeft, belde in paniek naar de noodcentrale voor een ambulance. De telefoniste begreep de verwarde oproep niet en probeerde nog drie keer terug te bellen, zonder succes.

Toen de ambulance maar niet kwam opdagen, bracht een buurman de familie naar het ziekenhuis. Het meisje overleed daar later.

‘Ze waren duidelijk in paniek’

Erwin Hertens, directeur van de 112-centrale, bevestigt dat er een ‘voor de calltaker onverstaanbare‘ oproep is geweest naar de 101-centrale, die bemand is door de politie. ,,De mensen waren duidelijk in paniek, en ze schreeuwden naar elkaar”, aldus Hertens in de krant. ,,We hebben de opname herbeluisterd, en het is moeilijk te verstaan.”

Waarom er geen politie of ambulance werd gestuurd terwijl de noodcentrale meestal de locatie van de oproeper kan bepalen, is niet duidelijk. Hertens zegt dat dat nog wordt onderzocht.

‘Ik ben dan vooral vader’

Het bekendmaken van het nieuws van het overlijden van Rachel (12) viel de Franstalige virloog Emmanuel André (37) gisteren behoorlijk zwaar. ,,Ik ben woordvoerder, maar op dat moment vooral vader van drie kleine jongens”, zegt hij. ,,De aankondiging die ik moest doen, was moeilijk. Ik mag dan wetenschapper, professor en interfederaal woordvoerder zijn, ik blijf ook een mens en op dat moment vooral een papa van drie jongetjes van 7, 5 en 2. Dan hakt zo’n nieuws erin. Wie is het gewend om elke dag te komen vertellen hoeveel doden er zijn gevallen door het virus? Ik denk ook niet dat ik daar aan gewend moét geraken, integendeel: dat mag vooral geen gewoonte worden. Het heeft in elk geval niets veranderd aan de strijdlust waarmee we ons werk doen.”

André werkt naar eigen zeggen ontzettend hard om na te gaan welke strategieën België moet volgen. ,,Met al onze inspanningen kunnen we het verschil maken. Dat geeft me energie en dat is ook de reden waarom ik deze rol heb aanvaard. Natuurlijk moet je ook over je eigen gezondheid waken. Het zijn zware weken, maar op de duur geraak je gewend aan het ritme.”