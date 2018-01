Politie laat Navalni gaan zonder aanklacht

De Russische oppositieleider Aleksej Navalni is weer vrij man. De politie liet hem vanavond gaan zonder een aanklacht in te dienen. Hij werd eerder vandaag bij een demonstratie in Moskou gearresteerd.

Zijn advocaat Olga Michailova zei dat haar cliënt op een later tijdstip wel voor de rechter moet verschijnen. Als Navalni ervan wordt beschuldigd de wet te hebben overtreden door het organiseren van een betoging, wacht hem mogelijk dertig dagen celstraf.

Navalni werd eerder op de dag in Moskou opgepakt toen hij zijn gezicht liet zien bij een demonstratie. Daarvoor was er al een inval geweest in zijn kantoor. Het protest was gericht tegen de regering van Vladimir Poetin en de aanstaande presidentsverkiezing in maart. Navalni had vandaag als dag van nationaal protest tegen Poetin uitgeroepen.

Vooraanstaand oppositieleider

De 41-jarige Navalni is van oorsprong jurist, maar heeft zich ontpopt als vooraanstaand oppositieleider. Hij mag niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in maart, omdat hij in 2013 is veroordeeld tot een celstraf wegens verduistering. Navalni en zijn aanhang beschouwen die strafzaak als een politiek proces om hem te dwarsbomen.