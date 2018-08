Politie Limburg: Jos Brech pas volgende week in Nederland

Volgens advocaat Iñigo Cobo Martínez moet de overdracht officieel binnen tien dagen na de arrestatie plaatsvinden, maar omdat Brech heeft ingestemd met de uitlevering en er ook geen logistieke problemen zijn, kan de Madrileense rechtbank morgen of donderdag al toestemming geven om de Nederlander op een lijnvlucht uit Barcelona naar Amsterdam te zetten, vergezeld van enkele agenten.



,,Ik heb deze week twee van deze Europese verzoeken om aanhouding behandeld, net als die van Brech. Dat is veel sneller dan een uitzetting. Soms zijn er problemen met de reis of de verdachte en kan de politie de rechtbank om tien dagen extra tijd vragen, maar dat is in dit geval niet gebeurd. Binnen twee dagen zit Brech in het vliegtuig naar Nederland'', aldus advocaat Cobo.



De Limburgse politie verwacht echter dat Brech pas in de loop van volgende week in Nederland zal aankomen. Zodra hij in Nederland is, wordt hij opnieuw aangehouden door de politie hier en binnen 24 uur worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.