Politie Moskou doet op dag van protest inval bij oppositieleider Navalni

'Hartverscheurend' Zes opvarenden en een baby gered na zinken veerboot op Stille Oceaan

8:13 Nieuw-Zeelandse reddingsdiensten hebben zeven opvarenden gered van een veerboot die al ruim een week vermist is in de Stille Oceaan. Het gaat om zes volwassenen en een baby. Het zevental werd aangetroffen in een reddingsbootje waarop zij dagen hadden rondgedobberd in de brandende zon.