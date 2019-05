Politie onderzoekt 750 verdachte sterfgevallen na ouderenmoord

Europa geeft minder uit aan ontwikke­lings­hulp, Nederland juist iets meer

18:26 De Europese doelstelling om 0,7 procent van het bruto nationaal inkomen te besteden aan ontwikkelingshulp raakt steeds verder uit het zicht. De ministers van Ontwikkelingssamenwerking maken zich ‘steeds meer zorgen over de negatieve trend’, lieten ze vandaag weten na overleg in Brussel. In Nederland was wel een lichte stijging te zien.