Politie onderzoekt hoe Nederlands meisje (6) minuten bekneld kon zitten in skilift

Zes keer levenslang voor Australiër die zes mensen doodreed

4:13 De man die in januari 2017 in een drukke winkelstraat in Melbourne met zijn auto zes mensen doodreed en tientallen mensen verwondde, is door een Australische rechter veroordeeld tot een zesvoudige levenslange gevangenisstraf. Hij werd in november al schuldig bevonden.