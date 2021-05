Politie schaalt op in klopjacht op militair, scherpschutter liet afscheidsbrief achter

viroloog ondergedokenDe voortvluchtige Belgische militair die virologen bedreigde vormt een ‘ernstig en zeer nabij’ gevaar. De Belgische autoriteiten hebben het dreigingsniveau rond zijn persoon opgeschroefd naar het hoogste dat België kent. Het algemene dreigingsniveau blijft wel ‘gemiddeld’, laat de Belgische tegenhanger van de NCTV weten. De politie in de Nederlandse provincie Limburg is alert, maar heeft op dit moment geen rol in de zaak. De Belgische premier Alexander De Croo is verbijsterd over de gang van zaken. ,,Onaanvaardbaar dat iemand op de terroristenlijst toegang krijgt tot wapens.”

Jurgen Conings stond al langer op de radar van het OCAD, het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse. Nu zijn er heel concrete aanwijzingen voor gevaarlijke plannen en van acuut gevaar. De 46-jarige schietinstructeur beschikt evenwel niet meer over zijn zwaarste wapens. Het wapentuig, waaronder een raketwerper en een machinepistool, is teruggevonden in zijn auto in de bossen vlak bij de Nederlandse grens.

Viroloog bedreigd

De militair zou extreemrechtse sympathieën hebben en heeft onder meer de bekende Vlaamse viroloog Marc Van Ranst bedreigd. Die is met zijn gezin overgebracht naar een veilige locatie. Ook zouden meerdere legerkazernes zijn afgegrendeld uit angst voor een aanslag. Justitie erkent dat er aanwijzingen zijn dat sprake is van een ‘ernstige dreiging met een gewelddadige actie’.



Conings, die eergisteren na zijn werk niet terugkeerde naar huis, liet ook een afscheidsbrief achter, waarin hij dreigt met ‘een aanslag tegen het regime en tegen virologen’. ,,De brief wordt zeer ernstig genomen”, zegt VTM-journalist Faroek Özgünes. Conings zou tevens hebben geschreven dat hij de strijd niet levend zou verlaten. Nadat zijn vrouw gisterenochtend het leger belde, werd de politie ingeseind.

Volledig scherm De zoektocht naar de Belgische beroepsmilitair Jurgen Conings heeft nog geen aanhouding opgeleverd. © BELGA

Wapens in auto

Agenten merkten Conings gisteren op in Leopoldsburg, waarna een klopjacht op hem werd ingezet. Ook de Nederlandse politie werd ingelicht. Bij de zoektocht naar de militair, die in een grijze Audi Q5 reed, werden speciale eenheden en een helikopter ingezet. Een boswachter in Dilsen-Stokkem trof gisteren in het Dilserbos de auto van de voortvluchtige Belg aan, waarna speciale eenheden en een bomcommando de wagen veiligstelden.



De Vlaamse krant Het Laatste Nieuws meldt, op basis van justitiebronnen, dat in het voertuig een deel van de wapens die Conings bij zich had is teruggevonden. Het zou gaan om het zwaarste wapentuig, waaronder een P90-machinepistool van de Belgische wapenproducent FN Herstal. Het semi-automatische wapen en de munitie, dat kogelwerende vesten kan doorboren, werden ontvreemd uit een kazerne.



Volledig scherm Politie zoekt in de bossen bij Dilsen-Stokkem naar Conings, nadat gisteren daar zijn auto werd aangetroffen. © BELGA

Nazi-sympathieën

Volgens nieuwszender VTM stak Conings zijn sympathie voor het nazisme en de SS in het verleden niet onder stoelen of banken. Hij deed dat onder meer op sociale media. De man staat op de terreurlijst van het OCAD, het orgaan voor dreigingsanalyse, wegens extreemrechtse sympathieën, bevestigde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne gisterenavond aan de VTM. ,,Er gaat een acute dreiging van hem uit.’’



De militair verschanst zich mogelijk in de bossen in het mijnbouwgebied. De zoektocht waarbij ook gepantserde voertuigen werden ingezet, duurde tot vroeg in de ochtend, maar leverde vooralsnog niets op. ,,Hij kent de omgeving, en gaf al cursussen rond overleven in de natuur en kent de nodige tactieken. Als hij zich schuilhoudt in de bossen, zal hij zich niet zomaar overgeven’’, zegt Özgünes.

Scherpschutter

Collega’s bij Defensie omschrijven Conings als een ‘een extreemrechtse wapenzot die het geweld niet schuwt’ en ‘een anti-vaxxer die een bloedhekel heeft aan Marc Van Ranst’. Familie en vrienden spreken van een grote knuffelbeer die stoer doet naar de buitenwereld, maar alles zou doen voor zijn vriendin en twee kinderen.

Uit het curriculum vitae van de beroepsmilitair blijkt dat hij een scherpschutter is met jarenlange gevechtservaring in oorlogsgebied. Zo was hij erbij op missies in Joegoslavië, Bosnië, Kosovo, Libanon, Irak en Afghanistan. Van opleiding is de man lasser en hij werkte binnen het leger ook op de afdeling waar wapens hersteld worden.

De Belgische premier Alexander De Croo is verbijsterd over de gang van zaken. ,,Het is onaanvaardbaar dat iemand op de OCAD-lijst actief is binnen Defensie en toegang krijgt tot wapens. We hebben daarover de federale kern vanmorgen gesproken. Defensie en de veiligheidsdiensten zullen mogelijk morgen met een analyse komen over wat er gebeurd is, maar vooral met een voorstel om te vermijden dat dit in de toekomst nog kan gebeuren.”

Medewerking vanuit Nederland

De Nederlandse politie is tot nu toe niet actief betrokken geweest bij de klopjacht. ,,De Belgische politie leidt het onderzoek”, aldus een woordvoerder van het Limburgse korps. Volgens hem is er geen informatie die doet vermoeden dat de Belgische verdachte mogelijk de grens over komt. ,,Maar we zijn wel alert en monitoren de ontwikkelingen.”

Over hoe die extra alertheid en monitoring eruit zien, wil de zegsman geen verdere uitspraken doen om de verdachte niet mogelijk onbedoeld informatie te geven. ,,We onderhouden contacten met onze Belgische collega’s”, is het enige wat hij er verder over kwijt wil.

Onderzoek leger

Het leger kondigt een onderzoek aan naar de militairen en zal daarop de nodige maatregelen nemen. ,,Zo’n onderzoek is gebruikelijk”, legt woordvoerder Yves Huwart van de militaire vakbond ACMP-CGPM uit. ,,Wij worden geregeld geconfronteerd met militairen die deel uitmaken van zo’n onderzoek. Als er wapens of munitie op onoordeelkundige wijze verplaatst of weggenomen zijn, dan zullen daar zeker maatregelen uit voortvloeien. Als alles waar is wat er geschreven wordt over de man, dan lijkt zijn toekomst bij Defensie zeer wankel.”

Volledig scherm Jurgen Conings © HLN

Volledig scherm Politie publiceerde deze foto van Jurgen Conings © Politie

Volledig scherm Bij de zoektocht naar zwaarbewapende Conings werden helikopters en gepantserde voertuigen ingezet. © BELGA

