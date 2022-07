Politie: ‘Schutter 4 juliparade was verkleed als vrouw om tattoos in gezicht te verhullen’

De verdachte schutter die gisteren tijdens de 4 juliparade in Highland Park vanaf een dak op de menigte schoot, had zijn daad ‘enkele weken lang’ voorbereid. Hij schoot meer dan zeventig kogels in het rond en had zich als vrouw verkleed om daarna in de menigte te kunnen opgaan.

Dat hebben de lokale autoriteiten in de voorstad van Chicago in de Amerikaanse staat Illinois zojuist op een persconferentie over de fatale schietpartij bekend gemaakt. De 21-jarige Robert ‘Bobby’ E. Crimo III wordt ervan verdacht zeker zes mensen te hebben doodgeschoten. Minstens dertig mensen raakten gewond. Crimo werd na een urenlange klopjacht opgepakt. Hij zou zich daarbij hebben overgegeven aan agenten.

Volgens de politie is een motief van de dader nog niet bekend. Ook over de aanklachten tegen de verdachte wordt nog nagedacht. Crimo zou zich als vrouw verkleed hebben om na de schietpartij makkelijker te kunnen vluchten door op te gaan in de in paniek geraakte menigte. Ook zou hij op die manier de tatoeages in zijn gezicht hebben bedekt.

,,Hij ging zo meteen op in de menigte. Iedereen rende in het rond. Het was net alsof hij ook een onschuldige omstander was’’, zei Chris Covelli, woordvoerder van de Lake County Sheriff. De schutter vluchtte naar het huis van zijn ouders en leende later de auto van zijn moeder. Daarin werd hij aangehouden.

Wapens

Crimo was in het bezit van meerdere wapens. Die had hij in de regio aangeschaft, op legale wijze. Eén geweer liet hij achter op het dak van waaraf hij op de menigte schoot. Net zo'n geweer werd ook aangetroffen in de auto van zijn moeder. De verdachte komt uit Highwood, niet ver van de plek waar de schietpartij plaatsvond. Hij zou in een appartementje in de achtertuin van het huis van zijn ouders wonen, in een groene, nette wijk. Ook daar werden vuurwapens aangetroffen.

Volledig scherm De 21-jarige Robert ‘Bobby’ E. Crimo III. © ANP / EPA

Blinde paniek

De parade in Highland Park was ter ere van de Amerikaanse nationale feestdag 4 juli, waarop de onafhankelijkheid wordt gevierd. De schietpartij begon ongeveer tien minuten nadat de parade was vertrokken. Op filmpjes die gedeeld werden op sociale media zijn schoten te horen.

Toen de eerste schoten vielen, stoven paradedeelnemers en toeschouwers in blinde paniek uiteen. De grote meerderheid van de gewonden heeft schotwonden, anderen liepen verwondingen op in de chaos die ontstond na de schietpartij. De parade werd meteen beëindigd en ook festiviteiten in de omgeving werden afgeblazen.

Volledig scherm Agenten van de FBI deden vandaag uitgebreid sporenonderzoek in Highland Park. © AP

