Politie Texas stelt commissie in om reactie schietpartij school Uvalde te onderzoeken

Jongetje (7) en zijn zus (24) komen om bij vuurwerk op Franse nationale feestdag

Een 7-jarig jongetje en zijn 24-jarige zus zijn donderdagavond in Cholet, in de Franse Loirestreek, om het leven gekomen tijdens vuurwerk naar aanleiding van de Franse nationale feestdag op 14 juli. Dat heeft het Openbaar Ministerie in de regio gemeld. Een derde persoon raakte gewond bij het incident, dat zich kort na 23.00 uur afspeelde.

15 juli