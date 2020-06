Politie treft ‘gewapende man’ niet aan bij doorzoeking winkelcentrum Parijs

In het winkelcentrum Les Quatre Temps, dat in een westelijke buitenwijk van de Franse hoofdstad ligt, zijn zo'n 230 winkels gevestigd. ‘Blijf weg’, klonk het. Het publiek werd gevraagd om geen ‘valse berichten’ te verspreiden. Zo was er sprake van een Kalashnikov-geweer.



Op onbevestigde videobeelden op sociale media is te zien hoe mensen met de handen in de lucht het winkelcentrum verlaten. Buiten kwamen rennende agenten, voorzien van kogelwerende vesten, in beeld. Uit voorzorg werd het metro- en treinstation van La Défense afgesloten en werden reizigers gecontroleerd.



Diverse medewerkers van de hoge kantoortorens in de wijk lieten weten dat ze ‘vastzaten op hun werk’. De naar schatting 200.000 werknemers in de omgeving kregen het advies om binnen te blijven en de instructies van de autoriteiten op te volgen. Ook scholen in de omgeving gingen dicht.



‘De operatie is over, en de twijfel is weggenomen’’, twitterde de politie om het eind van de actie aan te kondigen. Er werd niemand gevonden die aan het signalement voldeed. Het winkelcentrum en omliggende gebied is weer vrijgegeven. De Franse politie is nog steeds in hoge staat van paraatheid, nadat de afgelopen jaren meerdere terroristische aanslagen werden gepleegd.