Politie vindt lichaam man in standbeeld van dinosaurus

Belgische mediagebou­wen ontruimd na dreiging met aanslag

19:30 De politie in Antwerpen is vandaag aan het begin van de avond massaal uitgerukt naar de gebouwen van DPG Media in Antwerpen. Personeel in de gebouwen werd geëvacueerd. Er zou sprake zijn van een anonieme dreiging met een aanslag. De politie stelt ‘geen enkel risico te willen nemen’. Het gebouw werd kort na 19.00 uur weer vrijgegeven.