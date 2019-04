Politie vindt vermist Amerikaans meisje (15) en dolverliefde buurman (47) 2000 kilometer verderop

Vrijdag werden Spell en Disotell door de politie aangetroffen in Pagosa Springs in Colorado. Dat is bijna 2.000 kilometer van de plek waar de twee vorige week donderdagochtend voor het laatst waren gezien. Getuigen zagen hoe het meisje uit Port Barre voor haar middelbare school in de Honda Civic van haar buurman stapte.

Spell is door de politie in veiligheid gebracht, Disotell werd meteen gearresteerd. ,,We zijn zo dankbaar dat al het harde werk heeft geloond en dat het meisje uiteindelijk veilig is gevonden", verklaart Deon Bordeux, politiechef in Port Barre, tegenover ABC News.