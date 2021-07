Politie VS arresteert na urenlange impasse elf zwaarbewapende mannen

Na een urenlange impasse is de politie van Massachusetts erin geslaagd elf zwaarbewapende mannen te arresteren. De snelweg I-95 was door het incident voor een groot deel van de ochtend afgesloten, wat voor veel verkeersproblemen leidde vanwege het drukke vakantieverkeer wegens de viering van 4 juli.

De groep mannen werd rond 02.00 uur ‘s nachts ontdekt toen agenten twee voertuigen met knipperende alarmlichten in de berm van de snelweg zagen staan. De politie ging polshoogte nemen in de veronderstelling dat ze zonder benzine waren komen te staan. Bij de voertuigen aangekomen ontdekten ze de mannen, gehuld in militaire kleding en in bezit van een grote hoeveelheid wapens.

,,Je kunt je onze bezorgdheid voorstellen als elf gewapende individuen ‘s nachts met lange geweren op een snelweg staan. Bovendien is dit niet in overeenstemming met de vuurwapenwetten die we in Massachusetts hebben’’, zei Christopher Mason van de Massachusetts Politie.

De mannen, die niet over de vereiste wapenvergunning beschikten, weigerden op verzoek echter hun wapens neer te leggen, en renden richting een bos waarna ze pas na uren ingerekend konden worden.

Onduidelijk is wat de mannen precies van plan waren. Amerikaanse media schrijven dat de mannen zichzelf ‘Moorse Amerikanen’ noemen, een soevereine groepering die de Amerikaanse wetten niet erkennen en daarmee ook de wapenwetten niet. Volgens de politie gaven de mannen aan dat ze op weg waren naar een training.

In een video die zaterdagochtend op sociale media werd gepost vanaf de plek waar de mannen werden gearresteerd, verklaarde een onbekende man in militaire uitrusting: ,,We zijn niet tegen de regering. We zijn niet tegen de politie, we zijn geen soevereine burgers, we zijn geen zwarte identiteitsextremisten. Zoals meerdere keren aan de politie aangegeven houden we ons aan de vreedzame reiswetten van de Verenigde Staten.’'

De politie en het openbaar ministerie onderzoeken welke aanklachten de leden van de groep zullen krijgen. De verdachten zullen dinsdag voor de rechtbank moeten verschijnen.

