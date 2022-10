Politie VS raakt informant kwijt die werd gepakt met genoeg drugs ‘om 25 miljoen mensen te doden’

De Amerikaanse antinarcoticabrigade DEA is een crimineel kwijt die als informant werkte nadat hij werd gepakt met een recordhoeveelheid fentanyl, meldt NBC. Die pijnstiller is honderd keer krachtiger is morfine en maakt in de VS jaarlijks tienduizenden slachtoffers.

Het begon als een succesverhaal: tijdens een routinecontrole in de Amerikaanse staat Colorado vindt een verkeersagent het gedrag van een automobilist dusdanig verdacht, dat hij met een drugshond de wagen doorzoekt. Daar vindt hij 52 kilo fentanyl verstopt in een valse bodem. De 27-jarige David Maldonado wordt meteen gearresteerd en even later door de DEA verhoord. In dat gesprek vertelt hij onderweg te zijn om de partij drugs af te leveren in de staat Indiana. Ook zegt hij dat het niet de eerste keer is dat hij een dergelijke klus uitvoert.

De antinarcoticabrigade grijpt de buitenkans met twee handen aan en zet Maldonado direct in als undercover informant. Zijn eerste klus is het voltooien van de smokkel naar Indiana, zodat de DEA een beter beeld kan krijgen van de drugsbende en de betrokkenen in kan rekenen.

Nog geen maand later wordt tijdens een persconferentie van de narcoticabrigade de vangst als een van de grote successen genoemd door Brian Besser, chef van de DEA in Colorado. Daarbij beschrijft Besser de hoeveelheid fentanyl die bij Maldonado werd gevonden als genoeg om 25 miljoen mensen te doden en de grootste vangst op een Amerikaanse snelweg ooit. ,,We zitten niet te slapen achter het stuur", aldus Besser. Wat hij die dag echter niet vertelt, is dat de informant inmiddels spoorloos is.

Een dag na zijn arrestatie mag Maldonado als kersverse informant gewoon zijn weg vervolgen. De wagen wordt van een zender voorzien, zodat de agenten hem in de gaten kunnen houden. Maar onderweg naar de drugsdeal weet Maldonado de zender te verwijderen en de volgwagen af te schudden. Sindsdien is de drugsrunner spoorloos. En de antinarcoticabrigade heeft tot nu toe tegenstrijdige verklaringen afgelegd of de indertijd gevonden drugs nog in de auto van Maldonado lagen. Een woordvoerder zei dat de 52 kilo vernietigd zou worden, terwijl een andere woordvoerder niet op de kwestie wilde reageren.

,,Het is een fiasco”, zegt professor Maria Haberfeld, die de DEA van advies voorziet. Volgens Haberfeld had de organisatie de nieuwe informant beter moeten screenen voor hem op pad te sturen. Ook Frank Figliuzzi, een voormalig assistent-directeur van de FBI, vertelt aan NBC dat het voorval ‘een flater van jewelste’ is. Hij gaat ervan uit dat de organisatie inmiddels een intern onderzoek is gestart.

De flater is bijzonder pijnlijk, omdat de grote hoeveelheid fentanyl direct verband houdt met de opiatencrisis in de VS. Volgens experten is er sprake van een ware gezondheidscrisis die de afgelopen twintig jaar tot ruim 500.000 fatale overdoses heeft geleid. Talloze Amerikanen zijn verslaafd aan pijnstillers als fentanyl.

Alternatief voor morfine

Fentanyl werd in de jaren 50 ontwikkeld als alternatief voor morfine. Het was oorspronkelijk bedoeld als pijnstiller voor mensen die met hevige pijn kampen na een zware operatie, of terminale patiënten. Het middel, dat volgens experten honderd keer krachtiger is dan morfine, onderdrukt pijn en geeft gebruikers een aangename roes.

Volgens het gezondheidsagentschap CDC kwamen vorig jaar voor het eerst meer dan 100.000 mensen in het land om het leven door een overdosis. Van de ruim 107.000 fatale overdoses in 2021 had volgens het agentschap twee derde met gebruik van fentanyl te maken. Het zeer krachtige middel is goedkoper te produceren dan andere harddrugs en wordt geleverd in de vorm van een wit poeder en is daardoor makkelijk te mengen met bijvoorbeeld cocaïne. Zonder drugs te testen is het onmogelijk om te achterhalen of er fentanyl in verwerkt zit.