Politie zoekt in volkstuin Hannover naar lichaam Maddie McCann

De Duitse politie is vanochtend bij Hannover een zoektocht gestart naar het daar mogelijk verborgen stoffelijk overschot van de verdwenen Britse kleuter Madeleine McCann. De politie zoekt met onder meer speurhonden en een graafmachine in een volkstuin in een voorstad ten westen van de stad.

Dat melden diverse Duitse media. Waarom op deze locatie wordt gezocht, is niet bekendgemaakt. De directe omgeving is met hekken afgezet.



McCann wordt sinds 2007 vermist. Begin juni kwam Duitser Christian Brückner, een veroordeelde kindermisbruiker, in beeld als mogelijke betrokkene bij de vermissing. Hij zat al vast voor een ander misdrijf en is in hechtenis aangehouden.

De destijds 3-jarige kleuter was in 2007 met haar ouders op vakantie in het Portugese Praia da Luz, waar ze spoorloos verdween uit het huis waar ze met haar ouders verbleef. Eerder deze maand werd ook in Portugal al naar het lichaam van McCann gezocht.

Duitse verdachte

Afgelopen juni maakte de Duitse recherche bekend ervan uit te gaan dat Madeleine McCann dood is en dat Christian Brückner was gearresteerd en ervan wordt verdacht Maddie te hebben ontvoerd en vermoord. Brückner verbleef tussen 1995 en 2007 regelmatig in Portugal. Hij huurde een woning vlakbij Praia da Luz, maar trok ook rond in een Volkswagen Transporter en een camper.

Officieel woonde de man tot 2007 in Hannover, de hoofdstad van deelstaat Nedersaksen waar vandaag gezocht wordt. Volgens een Duitse buurman was hij in de stad de eigenaar van een kleine kiosk. ,,Met kleine kinderen heb ik hem nooit gezien, maar hij had wel een minderjarige vriendin uit Kosovo meegebracht. En hij werd steeds agressiever”, zei de getuige eerder tegen de Duitse commerciële televisiezender RTL. ,,Totdat ik hoorde dat hij met het meisje naar Portugal of Spanje was vertrokken.”

800 tips

De Duitse politie heeft ondertussen ruim achthonderd tips binnengekregen na een tv-uitzending van begin juni over de 43-jarige Duitse verdachte. Of een van die tips heeft geresulteerd in het onderzoek in Hannover, is niet duidelijk. De politie blijft naar verluidt tot en met morgen in de stad zoeken.

Een van de Duitse advocaten van Christian Brückner uitte naar aanleiding van de uitzending forse kritiek op het Openbaar Ministerie (OM) in Braunschweig, dat het onderzoek voert. ,,De officier van justitie heeft het duidelijk gemunt op onze cliënt en probeert zijn bewijsnood nu kostte wat kost te verhelpen”, verklaarde Friedrich Fülscher. Hij is zeer benieuwd naar het ‘op feiten gebaseerde vermoeden van schuld’ dat het OM naar eigen zeggen heeft rond Brückner. ,,Ik vind deze uitspraak buitengewoon gewaagd’’, aldus de strafpleiter.

Vervroegd vrij?

De vermeende ontvoerder en moordenaar van McCann zit momenteel in de gevangenis van de Noord-Duitse stad Kiel een straf uit wegens drugsfeiten. Op 7 juni had hij twee derde van zijn huidige straf uitgezeten en moet het Duitse Bundesgerichtshof (BGH) in principe een mogelijke voorwaardelijke vrijlating bekijken. Maar die procedure is voorlopig opgeschort omdat het Bundesgerichtshof nog wacht op de uitspraak in beroep in een andere zaak alvorens zich over de voorwaardelijke vrijlating te buigen.

Die andere zaak gaat over de verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse vrouw, waarvoor Bruckner zeven jaar cel kreeg. B. heeft bij het federaal gerechtshof een herziening van die veroordeling gevraagd waardoor het vonnis nog niet rechtskrachtig is.

De zaak gaat op 6 augustus verder.