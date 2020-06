Politiechef Atlanta neemt ontslag na dood zwarte arrestant

Sinds zaterdagmiddag zijn er protesten in de stad naar aanleiding van het incident en de verwachting is dat die de hele dag zullen doorgaan. In Atlanta zijn net als in de rest van de VS al wekenlang protesten na de dood van George Floyd, die omkwam in de stad Minneapolis nadat een agent bijna negen minuten lang een knie in zijn nek drukte. Ondanks dat Floyd meermaals aangaf niet te kunnen ademen, greep de agent in kwestie, net als zijn collega’s ter plekke, niet in. Floyd overleed kort daarop.