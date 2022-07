Politieke aanslag op ex-premier Japan schokt de wereld: 'Enorme klap voor Japan’

met video Russen bombarde­ren universi­teit Charkov

De universiteit in de noordoostelijke stad Charkov in Oekraïne is volgens president Volodimir Zelenski vernietigd door een Russische raketaanval. Het hoofdgebouw, de collegezalen, het universiteitsmuseum en de wetenschappelijke bibliotheek zijn getroffen, aldus Zelenski gisteravond in zijn videotoespraak.

