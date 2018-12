Politieman Making A Murderer klaagt Netflix aan wegens smaad

Moeder die kindjes in snikhete auto liet doodgaan, krijgt 40 jaar cel

5:24 De Amerikaanse Amanda Hawkins is in Texas tot 40 jaar celstraf veroordeeld omdat ze haar twee dochtertjes van 1 en 2 jaar urenlang in een snikhete auto had achtergelaten om zelf te gaan feesten met vrienden. De meisjes overleefden het niet.