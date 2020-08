Politieman redt opgesloten puppy uit oververhitte auto

,,Het had niets gescheeld of het hondje was er niet meer. De temperatuur in de wagen piekte al boven de vijftig graden”, zegt politie-woordvoerster Sarah Frederickx. Wandelaars zagen van ver hoe een koppel de auto parkeerde bij het natuurgebied, een klein hondje opsloot in de koffer en er een zeil boven dichttrok, zodat niemand het diertje kon zien. Vervolgens verdwenen ze. De ongeruste getuigen spraken even later een politieman aan, die er met zijn politiehond aan het patrouilleren was.

Ruit ingeslagen

Hoofdinspecteur Arnauld snelde naar de parking en sloeg een ruit in om het diertje te bevrijden. ,,Het verkeerde al in ademnood en had water nodig”, zegt Sarah Frederickx. De puppy werd ter plaatse opgelapt. ,,Om het hondje verder aan te laten sterken, nam de politieman de puppy mee voor een wandeling. Tijdens die trip herkenden twee mensen op een terras hun hondje en beklaagden ze zich bij de agent over het feit dat hij de pup uit hun auto had gehaald. ,,Ze hadden hun hondje herkend en vonden het schandalig dat hij het uit hun auto had gehaald. Onwaarschijnlijk, toch?”



De politie stelde een proces-verbaal op tegen het echtpaar. Dinsdag zullen ze worden ondervraagd door de politie van Charleroi. In afwachting van dat verhoor werd de hond in beslag genomen. De husky komt voorlopig op adem bij de politieman die de puppy redde. ,,Mensen alstublieft, sluit uw dier niet op als een gebruiksvoorwerp. Dat is levensgevaarlijk”, zegt Sarah Frederickx. De politie vraagt iedereen alert te blijven voor dergelijke mishandelingen en de politie te alarmeren. ,,Sla liever zelf geen ruit in, behalve als het echt niet anders kan.”