Poolse klimmer besluit soloklim af te breken wegens slecht weer

Pasgetrouwd stel onder slachtoffers helikoptercrash Grand Canyon

4:19 Het aantal slachtoffers van de helikoptercrash in de Grand Canyon is gestegen tot vijf. Een pasgetrouwde Britse toeriste, die samen met haar echtgenoot op vakantie was in Las Vegas, is twee weken na de crash in een ziekenhuis aan haar verwondingen bezweken.