Porsche vliegt eerste etage kantoorgebouw binnen: 2 doden

Boliviaan­se president Morales stapt na weken van protesten op

2:32 De Boliviaanse president Evo Morales is na weken van aanhoudende protesten in zijn land afgetreden. Zijn positie was onhoudbaar geworden na de vaststelling van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) dat zijn herverkiezing in oktober door gesjoemel tot stand was gekomen.