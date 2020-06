Portugese politie is mogelijke medeplichtige op het spoor in zaak-Maddie

De Portugese politie is een voormalig medewerker op het spoor van het vakantieresort waar de familie McCann in 2007 verbleef toen dochtertje Maddie daar verdween. De man wordt verdacht van medeplichtigheid in de zaak-Maddie McCann.

De rechercheurs vermoeden dat de tweede verdachte heeft samengewerkt met Christian Brückner, met wie hij destijds een aantal keren contact had. Mogelijk tipte hij als werknemer in het vakantiecomplex in Praia da Luz de Duitse verdachte over een geschikt tijdstip om het appartement van de McCanns binnen te dringen.

De man die de Portugese politie zoekt, is in het verleden gekoppeld aan zedenmisdrijven met minderjarigen in de streek van de Algarve.

Tapasbar

Op 3 mei 2007 belde een Portugees nummer tussen 19.32 en 20.02 uur met Brückner op een ander Portugees nummer, zo blijkt uit locatiegegevens. Madeleine McCann verdween die avond tussen 21.10 en 22 uur.

De ouders Kate en Gerry McCann zaten toen te eten met enkele vrienden in een tapasbar op 50 meter van hun vakantie-appartement. Hun kindjes, Madeleine (3) en de tweeling Sean en Amelie (1), lagen daar te slapen.

Christian Brückner

De Duitser die verdacht wordt van moord op Madeleine McCann (3) heeft zeven jaar na de verdwijning van de peuter bizarre en belastende uitspraken gedaan over de zaak. Dat zegt een voormalig medewerkster van de kioskhouder in Bild am Sonntag. Vrijdag werd al bekend dat Christian Brückner (43) in een chat met een vriend sprak over ontvoering en misbruik van een kind.

Brückner runde van 2012 tot 2014 een kiosk in Braunschweig. Op een dag in het laatstgenoemde jaar spraken vrienden en een medewerkster er over de verdwijning van Maddie MacCann. ,,Hij flipte volledig, wilde dat we ophielden en riep daarna: dat kind is dood en daarmee klaar! Je kunt een lijk snel laten verdwijnen. Varkens eten immers ook mensenvlees’’, verklaarde de 34-jarige Lenta Jolitz tegenover de Duitse zondagskrant.

De politie kreeg inmiddels al honderden telefoontjes en mails na de oproep van afgelopen donderdag. De Duitse politie gaat ervan uit dat de toen bijna driejarige Madeleine McCann is vermoord.