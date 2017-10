Portugese regering mag toch blijven na motie van wantrouwen

Een meerderheid van het parlement wilde niet het voltallige kabinet van de socialistische premier Antonio Costa naar huis sturen. De vuurzeeën in juni en oktober kostten in totaal 110 mensen het leven.



Eerder stapte de Portugese minister van Binnenlandse Zaken op vanwege de dodelijke natuurbranden. Minister Constança Urbano de Sousa schreef vanwege 'persoonlijke en politieke omstandigheden' niet meer verder te kunnen op haar post. De centrum-rechtse oppositiepartij CDS-PP vond dat niet voldoende. De partij eiste het aftreden van de hele regering omdat deze ernstig in gebreke is gebleven bij de bescherming van mensenlevens. Hulp liet op zich wachten of kwam in het geheel niet.



Costa verweerde zich tegen de kritiek met een verwijzing naar de extreme weersomstandigheden, met ongekend harde wind en grote droogte. Dankzij de steun van de Communistische Partij en het Links Blok kan hij doorregeren. De motie werd verworpen met 122 tegen 105 stemmen.



De branden, die volgen op maanden van droogte, waren vooral ernstig in de regio's van Coimbra en Castelo Branco, in het midden van het land, en in de noordelijke regio van Viseu. Portugal wordt vaker getroffen door bosbranden. Afgelopen juni kwamen 64 mensen om bij massale branden. Onderzoek wees uit dat deze mensen niet op tijd geëvacueerd konden worden. Het vuur verwoeste zo'n 29.000 hectare grond.