Postuum op reis: lijk van Evita 25 jaar op sleeptouw door de hele wereld

Het is deze week precies zeventig jaar geleden dat de Argentijnse presidentsvrouw Eva Perón overleed. Over haar leven is veel bekend, maar de periode na Evita's dood is minstens zo opzienbarend. Met haar lichaam werd 25 jaar over de hele wereld gesleept. Over dat bizarre verhaal is nu een serie gemaakt: Santa Evita.

‘Don’t cry for me Argentina’. Aan die zin - overigens nooit uitgesproken door Evita - leek geen enkele Argentijn gehoor te geven op 26 juli 1952. Op die dag kwam om 20.25 uur een einde aan het leven van de jonge María Eva Duarte de Perón. De flamboyante presidentsvrouw overleed op 33-jarige leeftijd aan baarmoederhalskanker. Het openbare leven kwam spontaan tot stilstand. Het normaal zo lawaaiige Zuid-Amerikaanse land dompelde zich onder in diepe rouw en stilte. Zeker twee miljoen Argentijnen kwamen persoonlijk afscheid nemen tijdens de wake die maar liefst zestien dagen duurde.

In de schijnwerpers

Al vroeg in haar leven draait het bij Evita om de schijnwerpers. Ze kent een bescheiden carrière als radioactrice, maar haar grootste succes lijkt te zijn dat ze op een benefietavond in contact komt met kolonel Juan Domingo Perón, die in 1946 president van Argentinië werd. Naast hem ontpopt zij zich tot een ware moeder des vaderlands, die zich hartgrondig inzet voor vrouwen- en arbeidersrechten. Dankzij Evita mogen ook Argentijnse vrouwen voortaan stemmen. Na een mislukte poging om vicepresident te worden, moet zij het uiteindelijk doen met de titel ‘Spiritueel leidster van het land'. Niets lijkt haar overigens te stoppen: Evita wordt met de dag machtiger, iets wat het Argentijnse leger met lede ogen aanziet. Uiteindelijk beëindigt baarmoederhalskanker alle dromen van de jonge Argentijnse.

Gesleep met het lijk

Nadat de wake erop zit en de rust lijkt wedergekeerd in 1952, begint voor het lichaam van Evita een turbulente en bizarre reis, die elke verbeelding tart. Zelfs zodanig dat de Mexicaanse actrice en producent Salma Hayek er een serie over maakte. Sinds deze week is Santa Evita te zien op Disney+, met Nederlandse ondertiteling.

Omdat Evita een heldenstatus heeft, is het leger bang dat haar populariteit ten koste gaat van zijn eigen macht en invloed. Er wordt alles op alles gezet om te voorkomen dat de plek van het lichaam een bedevaartsoord wordt. Maar dat betekent een hoop gesleep...

Zo komt haar lichaam de jaren erna te liggen op het hoofdkantoor van een grote vakbond middenin de hoofdstad Buenos Aires. Het maakt zelfs een uitstapje naar het huis van een hooggeplaatste kolonel. En gaat - nadat haar man in 1955 is afgezet en in ballingschap moet - vervolgens richting Milaan waar het onder een valse naam (María Maggi de Magistri) begraven komt te liggen. Wat er allemaal precies is gebeurd, blijft overigens voer voor discussie. Feiten en fictie lopen geregeld door elkaar heen, zo ook in deze serie die gebaseerd is op het boek Santa Evita, geschreven door Tomas Eloy Martínez. Het draagt allemaal bij aan de mythische proporties rondom de persoon Evita.

Van Italië naar Spanje

Na Italië volgt een nieuwe reis naar Spanje, waar Perón inmiddels samenwoont met zijn nieuwe vrouw. Daar zorgen zij goed voor het gebalsemde lichaam van Evita. Begin jaren 70 mag de Argentijnse leider terugkeren naar zijn vaderland en met hem ook het lichaam van Evita. Perón is zelfs nog even voor een derde keer president. In 1976 vindt het lichaam dan eindelijk rust: Evita wordt bijgezet in het familiegraf van de familie Duarte op de begraafplaats van Recoleta in Buenos Aires. Daar staan tot op de dag van vandaag lange rijen bezoekers die zich even willen wanen in het leven van deze vrouw die geliefd én gehaat is onder Argentijnen. Ook nu nog, zeventig jaar na haar dood.

