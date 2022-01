Premier Haïti bij uitkomen kerk onder vuur genomen door bende

Grote chaos

Sinds de Haïtiaanse president Jovenel Moïse in juli 2021 met vele schoten werd doodgeschoten bij een aanval op zijn woning , is het land, dat het al zo moeilijk had door corruptie en de nasleep van aardbevingen, in een nog grotere chaos gestort. Bendes maken veelal de dienst uit in steden en wijken. Met ontvoeringen proberen ze geld te verdienen .

Pikant detail: premier Henry ontsloeg in september een openbaar aanklager in het onderzoek naar de moord op de president. De openbaar aanklager wilde Henry uitnodigen om antwoorden te geven over zijn vermeende relatie met de hoofdverdachte achter de moord, Joseph Felix Badio. Henry zou op de dag van de moord twee telefoongesprekken hebben gehad met Badio, die werkte in een anticorruptie-eenheid van het ministerie van Justitie. Badio was op het moment van die gesprekken in de buurt van de presidentswoning, blijkt uit locatiegegevens. Henry gaf toe de verdachte te kennen, maar zei niet te geloven dat Badio schuldig is. Badio is inmiddels op de vlucht geslagen.