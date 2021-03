Premier Johnson boos over rellen Bristol: ‘De politie en de stad hebben mijn volledige steun’

Nederlan­der met kinderwens opgelicht in Kenia, ontroert rechtbank met zijn verhaal

24 maart Een Keniaanse vrouw is in Nairobi aangeklaagd voor oplichting met een wel heel wrange bijsmaak. Ze wordt ervan beschuldigd een alleenstaande Nederlandse boer met kinderwens maar liefst 2,9 miljoen Keniaanse shilling (zo’n 22.300 euro) te hebben afgetroggeld met een niet bestaande draagmoederschapsovereenkomst. ,,Nadat ze me de contracten had laten zien, voelde ik dat ik haar en haar bureau kon vertrouwen’’, zei de 36-jarige Dion van Aardt dinsdag in een emotionele getuigenis voor de rechtbank.