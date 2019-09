Premier Johnson raakt meerderheid kwijt na overstappen parlementslid

video Orkaan Dorian zwakt af boven Bahama's maar blijft gevaarlijk voor VS

15:09 Orkaan Dorian die zich op zo'n 170 kilometer ten oosten van Palm Beach in Florida bevindt, is afgezwakt naar de derde categorie. Het oog van Dorian zal vermoedelijk niet aan land komen in Florida, maar dat wil niet zeggen dat de overlast van de orkaan in de regio minder wordt.